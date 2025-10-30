TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nemetschek SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Nemetschek SE-Aktie an diesem Tag bei 62,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,103 Anteile im Depot. Die gehaltenen Nemetschek SE-Aktien wären am 29.10.2025 1 624,80 EUR wert, da der Schlussstand 100,90 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,48 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich jüngst auf 11,65 Mrd. Euro. Der Nemetschek SE-Börsengang fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie belief sich damals auf 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at