TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 04.12.2022 wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12,75 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 784,314 TeamViewer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 317,65 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Papiers am 03.12.2025 auf 5,51 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 56,82 Prozent gleich.

Der Börsenwert von TeamViewer belief sich zuletzt auf 868,81 Mio. Euro. Die TeamViewer-Aktie wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des TeamViewer-Papiers bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at