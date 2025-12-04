TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Lukrative TeamViewer-Anlage?
|
04.12.2025 10:03:38
TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 04.12.2022 wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12,75 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 784,314 TeamViewer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 317,65 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Papiers am 03.12.2025 auf 5,51 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 56,82 Prozent gleich.
Der Börsenwert von TeamViewer belief sich zuletzt auf 868,81 Mio. Euro. Die TeamViewer-Aktie wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des TeamViewer-Papiers bei 26,25 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TeamViewermehr Nachrichten
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
04.12.25
|TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)