TeamViewer Aktie
|5,61EUR
|0,09EUR
|1,54%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Neutral" belassen. 2025 sei schwierig gewesen für Europas Software- und IT-Branche, die von den Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) erfasst worden sei, schrieb Analyst Toby Ogg am Mittwochabend in seinem Ausblick. Aber jede "Cloud" habe auch ihren Silberstreif. Teamviewer habe zuletzt beim Wachstum enttäuscht und es brauche zunächst neue Vertrauensbeweise./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5,55 €
|
Abst. Kursziel*:
35,01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,81%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TeamViewermehr Nachrichten
|
09:30
|Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
09:30
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
03.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|XETRA-Handel MDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
03.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
03.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu TeamViewermehr Analysen
|08:14
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|08:14
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.25
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.25
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|5,59
|1,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:31
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:48
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|03.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|03.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG