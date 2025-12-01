TeamViewer Aktie
|5,74EUR
|-0,02EUR
|-0,26%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
TeamViewer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 15 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Toby Ogg verwies in seinem Rückblick vom Freitagabend darauf, dass sich die Umsatzdynamik im vergangenen Quartal deutlich verringert habe. Zudem habe der Softwarekonzern das Ziel für den Umschlag von Gewinnen in Barmittel gesenkt. Ogg kappte seine Wachstumsprognose für 2026 sowie die Schätzung für den Barmittelzufluss (FCF)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5,76 €
|
Abst. Kursziel*:
30,10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,78%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
