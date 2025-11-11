Sartorius vz. Aktie

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

Investmentbeispiel 11.11.2025 10:03:38

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Sartorius vz-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Sartorius vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 229,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,355 Sartorius vz-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2025 auf 225,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 979,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,00 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 13,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

