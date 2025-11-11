TecDAX-Handel aktuell: Das macht der TecDAX aktuell

Der TecDAX gönnt sich am Dienstagnachmittag eine Verschnaufpause.

Am Dienstag gewinnt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,15 Prozent auf 3 502,05 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 555,013 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 3 498,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 496,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 486,03 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 509,86 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 658,28 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, bei 3 768,62 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 3 417,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 1,90 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 6,08 Prozent auf 29,68 EUR), PNE (+ 3,19 Prozent auf 10,36 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,12 Prozent auf 33,74 EUR), Sartorius vz (+ 2,27 Prozent auf 230,10 EUR) und Nordex (+ 1,47 Prozent auf 27,68 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen IONOS (-9,22 Prozent auf 26,60 EUR), HENSOLDT (-7,68 Prozent auf 87,70 EUR), United Internet (-3,21 Prozent auf 25,92 EUR), Siltronic (-3,03 Prozent auf 44,88 EUR) und Eckert Ziegler (-2,05 Prozent auf 15,32 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 648 685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,537 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,92 zu Buche schlagen. Mit 7,48 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

