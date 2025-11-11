Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,54 Prozent stärker bei 3 515,52 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 555,013 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,059 Prozent stärker bei 3 498,74 Punkten, nach 3 496,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 486,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 518,79 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 3 658,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 768,62 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 3 417,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 2,30 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 5,86 Prozent auf 29,62 EUR), PNE (+ 2,99 Prozent auf 10,34 EUR), Sartorius vz (+ 2,93 Prozent auf 231,60 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,47 Prozent auf 44,43 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,08 Prozent auf 33,40 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-8,37 Prozent auf 87,05 EUR), IONOS (-8,02 Prozent auf 26,95 EUR), Siltronic (-4,58 Prozent auf 44,16 EUR), United Internet (-2,91 Prozent auf 26,00 EUR) und EVOTEC SE (-1,81 Prozent auf 5,11 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 355 879 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 245,537 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at