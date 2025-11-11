SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Index-Performance
|
11.11.2025 17:59:07
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker
Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,54 Prozent stärker bei 3 515,52 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 555,013 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,059 Prozent stärker bei 3 498,74 Punkten, nach 3 496,69 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 486,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 518,79 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 3 658,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 768,62 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 3 417,80 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 2,30 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 5,86 Prozent auf 29,62 EUR), PNE (+ 2,99 Prozent auf 10,34 EUR), Sartorius vz (+ 2,93 Prozent auf 231,60 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,47 Prozent auf 44,43 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,08 Prozent auf 33,40 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-8,37 Prozent auf 87,05 EUR), IONOS (-8,02 Prozent auf 26,95 EUR), Siltronic (-4,58 Prozent auf 44,16 EUR), United Internet (-2,91 Prozent auf 26,00 EUR) und EVOTEC SE (-1,81 Prozent auf 5,11 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 355 879 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 245,537 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
11.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
11.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.25