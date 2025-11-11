IONOS Aktie
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne
Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent auf 3 498,81 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 555,013 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,059 Prozent stärker bei 3 498,74 Punkten, nach 3 496,69 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 486,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 509,86 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 3 658,28 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2025, den Stand von 3 768,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 417,80 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 1,81 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 4,00 Prozent auf 29,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,36 Prozent auf 33,82 EUR), PNE (+ 2,59 Prozent auf 10,30 EUR), Nordex (+ 2,49 Prozent auf 27,96 EUR) und Sartorius vz (+ 1,16 Prozent auf 227,60 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-6,32 Prozent auf 89,00 EUR), IONOS (-5,80 Prozent auf 27,60 EUR), Siltronic (-2,81 Prozent auf 44,98 EUR), United Internet (-2,46 Prozent auf 26,12 EUR) und Bechtle (-2,39 Prozent auf 33,44 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 489 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,537 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
