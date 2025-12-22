Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|
22.12.2025 15:49:23
Telefonica to cut 5,500 jobs with total cost of 2.5 billion euros
The Spanish carrier has signed an agreement with unions to implement the exit plansWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
