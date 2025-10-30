T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Abwärtstrendkanal
|
30.10.2025 15:47:39
Telekom-Aktie fällt auf Zwölfmonatstief - Verizon will in USA angreifen
Nachdem sie tags zuvor auf Jahressicht wieder ins Minus gerutscht waren, beträgt das Minus für 2025 aktuell bereits fast 5 Prozent. Seit Ende Mai trudeln die Aktien der Bonner in einem Abwärtstrendkanal. Ihr Jahreshoch hatten sie sogar schon im März bei fast 36 Euro gesehen. Zuletzt geht es via XETRA 2,7 Prozent auf 27,38 Euro nach unten.
Öl ins Feuer goss am Vorabend wohl der neue Verizon-Chef Dan Schulman, der im Rahmen der Quartalszahlen wieder einen Führungsanspruch für den US-Markt angemeldet habe. JPMorgan-Experte Akhil Dattani sah darin jedenfalls den Grund für deutliche Kursschwäche in der US-Branche. Aktien der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US verloren über 2 Prozent.
Zuletzt hatten sich die Anleger bereits Sorgen um das Dividendenwachstum beider Unternehmen gemacht, angesichts hoher Investitionen der Amerikaner. Zudem wurde nach Berichten darüber spekuliert, dass sich Telefonica möglicherweise 1&1 einverleiben könnte und am deutschen Mobilfunkmarkt für Druck sorgt.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com,M DOGAN / Shutterstock.com,Deutsche Telekom AG
Nachrichten zu T-Mobile USmehr Nachrichten
|
24.10.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.10.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
23.10.25
|T-Mobile US-Aktie trotzdem schwächer: Ziel für das Gesamtjahr erhöht (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
23.10.25