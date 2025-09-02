Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
|Nach Überprüfungssitzung
|
02.09.2025 20:44:00
ATX-Index: STRABAG und PORR ersetzen Telekom Austria und Mayr-Melnhof
Neu dazu kommen die STRABAG und die PORR. Das beschloss das ATX-Komitee Dienstagabend bei einer entsprechenden halbjährlichen Überprüfungssitzung, ging aus einer Aussendung hervor. Die ATX-Zusammensetzung richtet sich nach dem an der Börse erzielten täglichen Durchschnittsumsatz einer Aktie und dem frei handelbaren Firmenanteil am Markt.
phs(APA)
