Nach Überprüfungssitzung 02.09.2025 20:44:00

ATX-Index: STRABAG und PORR ersetzen Telekom Austria und Mayr-Melnhof

ATX-Index: STRABAG und PORR ersetzen Telekom Austria und Mayr-Melnhof

Der ATX (Austrian Traded Index), Leitindex der Wiener Börse, verliert die Telekom Austria AG und Mayr-Melnhof Karton AG.

Neu dazu kommen die STRABAG und die PORR. Das beschloss das ATX-Komitee Dienstagabend bei einer entsprechenden halbjährlichen Überprüfungssitzung, ging aus einer Aussendung hervor. Die ATX-Zusammensetzung richtet sich nach dem an der Börse erzielten täglichen Durchschnittsumsatz einer Aktie und dem frei handelbaren Firmenanteil am Markt.

phs

(APA)
