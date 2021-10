Telekom Austria präsentiert starke Zahlen und hebt Ausblick an - Aktie schließt stabil

Die Umsatzerlöse stiegen im Jahresvergleich um 5,5 Prozent, was fast ausschließlich auf einen Anstieg der Erlöse aus Dienstleistungen in allen Märkten, sowohl im Mobilfunk- als auch im Festnetzgeschäft, zurückzuführen war. Die Service-Umsätze wuchsen um 6,2 Prozent, so die Telekom Austria

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen stieg um 8,4 Prozent. Ohne Währungs- und Einmaleffekte sowie Restrukturierungsaufwendungen stieg das EBITDA der Gruppe um 9,0 Prozent. Das Nettoergebnis des dritten Quartals lag bei 181 Mio. Euro und damit 26,9 Prozent über 2020. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet die Telekom Austria nun ein Umsatzwachstum in Höhe von 3 bis 4 Prozent.

Am Mittwoch war es für die Papiere von Telekom Austria im Vormittagshandel zunächst abwärts gegangen, letztlich gingen sie dann jedoch unverändert bei 7,60 Euro in den Feierabend.

(APA)