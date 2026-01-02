Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Handelsstart leichter

Der ATX Prime gibt am fünften Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag fällt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,21 Prozent auf 2 639,16 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 2 644,58 Punkte an der Kurstafel, nach 2 644,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 632,96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 645,28 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,30 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 02.12.2025, einen Stand von 2 520,85 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 02.10.2025, einen Stand von 2 353,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 825,93 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 2,56 Prozent auf 24,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,78 Prozent auf 22,92 EUR), UBM Development (+ 1,76 Prozent auf 20,20 EUR), Telekom Austria (+ 0,89 Prozent auf 9,08 EUR) und Verbund (+ 0,89 Prozent auf 62,55 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-2,86 Prozent auf 3,40 EUR), Addiko Bank (-2,22 Prozent auf 22,00 EUR), Rosenbauer (-2,15 Prozent auf 45,50 EUR), Marinomed Biotech (-2,09 Prozent auf 18,70 EUR) und Flughafen Wien (-1,43 Prozent auf 55,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 23 417 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 39,962 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at