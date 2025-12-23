Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,28 Prozent schwächer bei 2 593,38 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,008 Prozent auf 2 600,45 Punkte an der Kurstafel, nach 2 600,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 601,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 584,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 384,30 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 2 319,26 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Stand von 1 799,19 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 42,03 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 605,50 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 2,03 Prozent auf 3,52 EUR), Flughafen Wien (+ 1,47 Prozent auf 55,40 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,03 Prozent auf 5,90 EUR), Wienerberger (+ 0,87 Prozent auf 30,26 EUR) und Telekom Austria (+ 0,80 Prozent auf 8,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen FACC (-5,43 Prozent auf 10,80 EUR), UBM Development (-4,33 Prozent auf 19,90 EUR), Marinomed Biotech (-2,37 Prozent auf 18,55 EUR), Polytec (-2,10 Prozent auf 3,27 EUR) und AT S (AT&S) (-2,07 Prozent auf 30,80 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Warimpex-Aktie aufweisen. 59 740 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,302 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,80 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,21 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

