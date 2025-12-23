Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
23.12.2025 09:29:01
Verluste in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start schwächer
Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent auf 2 595,85 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,008 Prozent auf 2 600,45 Punkte an der Kurstafel, nach 2 600,66 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 592,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 601,97 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 2 384,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 319,26 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 1 799,19 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 42,17 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 605,50 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AMAG (+ 1,25 Prozent auf 24,30 EUR), Telekom Austria (+ 0,80 Prozent auf 8,80 EUR), PORR (+ 0,79 Prozent auf 31,90 EUR), FACC (+ 0,70 Prozent auf 11,50 EUR) und Raiffeisen (+ 0,48 Prozent auf 37,48 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-4,76 Prozent auf 3,20 EUR), UBM Development (-2,40 Prozent auf 20,30 EUR), Marinomed Biotech (-1,84 Prozent auf 18,65 EUR), Warimpex (-1,84 Prozent auf 0,48 EUR) und AT S (AT&S) (-1,59 Prozent auf 30,95 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Warimpex-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 40 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,80 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
