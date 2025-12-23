Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX Prime im Fokus
|
23.12.2025 17:59:11
Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende stärker
Schlussendlich schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 2 604,50 Punkten ab. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 2 600,45 Punkte an der Kurstafel, nach 2 600,66 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 584,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 606,63 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 2 384,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, stand der ATX Prime bei 2 319,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, lag der ATX Prime bei 1 799,19 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 42,64 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 606,63 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Flughafen Wien (+ 2,20 Prozent auf 55,80 EUR), Telekom Austria (+ 1,60 Prozent auf 8,87 EUR), Rosenbauer (+ 1,55 Prozent auf 45,90 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,03 Prozent auf 5,90 EUR) und Raiffeisen (+ 0,97 Prozent auf 37,66 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Frequentis (-5,28 Prozent auf 68,20 EUR), UBM Development (-4,33 Prozent auf 19,90 EUR), Wolford (-2,38 Prozent auf 3,28 EUR), FACC (-2,28 Prozent auf 11,16 EUR) und Semperit (-2,05 Prozent auf 12,40 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 236 729 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 39,302 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,21 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Nachrichten
|
17:59
|Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime liegt am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.12.25
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
22.12.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Verluste in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.12.25
|ATX-Handel aktuell: ATX liegt im Minus (finanzen.at)