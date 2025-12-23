Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende stärker

Schlussendlich schloss der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 2 604,50 Punkten ab. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 2 600,45 Punkte an der Kurstafel, nach 2 600,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 584,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 606,63 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 2 384,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, stand der ATX Prime bei 2 319,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, lag der ATX Prime bei 1 799,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 42,64 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 606,63 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Flughafen Wien (+ 2,20 Prozent auf 55,80 EUR), Telekom Austria (+ 1,60 Prozent auf 8,87 EUR), Rosenbauer (+ 1,55 Prozent auf 45,90 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,03 Prozent auf 5,90 EUR) und Raiffeisen (+ 0,97 Prozent auf 37,66 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Frequentis (-5,28 Prozent auf 68,20 EUR), UBM Development (-4,33 Prozent auf 19,90 EUR), Wolford (-2,38 Prozent auf 3,28 EUR), FACC (-2,28 Prozent auf 11,16 EUR) und Semperit (-2,05 Prozent auf 12,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 236 729 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 39,302 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,21 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

