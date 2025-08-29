Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Betrugsklage
|
29.08.2025 03:58:16
Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Chef Elon Musk muss wegen Millionen-Lotterie im US-Wahlkampf vor Gericht
• Vorwurf: Illegale Million-Lotterie im Wahlkampf 2024
• Auswirkungen auf Musks Ruf und Anlegerstimmung möglich
Hintergrund der Klage
Ein Gericht im US-Bundesstaat Texas hat entschieden, dass eine Betrugsklage gegen Elon Musk verhandelt werden kann. Einem Bericht von Reuters zufolge handelt es sich dabei um eine Verlosung, die Musk im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl 2024 gestartet haben soll. Teilnehmer sollten eine Petition der Organisation "America PAC" unterschreiben, um täglich die Chance auf einen Gewinn in Höhe von einer Million US-Dollar zu haben.
Die Klägerin Jacqueline McAferty gab an, zudem persönliche Kontaktinformationen übermitteln zu müssen, um an der Lotterie teilnehmen zu können. Ihrer Darstellung zufolge bestand zu keinem Zeitpunkt die Chance auf einen Gewinn. Damit, so die Klägerseite, habe Musk nicht nur gegen das US-Recht verstoßen, das Wahlkampflotterien verbietet, sondern zugleich irreführend gehandelt.
Potenzielle Folgen des Verfahrens
Der Chef des Automobilbauers Tesla scheiterte mit seinem Versuch, die Klage abzuwehren. Spiegel zufolge sehen die Kläger in der Lotterie den Versuch, politischen Einfluss zu gewinnen. Damit steht nicht nur ein juristisches Verfahren gegen den Techmilliardär im Raum, sondern auch ein erheblicher Reputationsschaden. Musks Glaubwürdigkeit könnte unter Druck geraten. Offen ist zudem, ob Musk persönlich vor Gericht erscheinen muss. Wie Yahoo Finance berichtet, könnte ein solcher Schritt die öffentliche Aufmerksamkeit zusätzlich erhöhen.
Bedeutung für Tesla und Anleger
Auch wenn die Vorwürfe nicht unmittelbar mit Tesla zusammenhängen, gilt Musks öffentliche Rolle als eng mit dem Unternehmen verknüpft. Ein langwieriges Verfahren könnte den Ruf des Unternehmens womöglich schädigen. Für Investoren bleibt damit ein Unsicherheitsfaktor bestehen, auch wenn direkte Folgen für die Tesla-Aktie aktuell nicht absehbar sind.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
|
28.08.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
28.08.25
|Aktien von BYD, Tesla, VW & Co. uneins: Europas Automarkt im Aufschwung - BYD zieht an Tesla vorbei (dpa-AFX)
|
27.08.25
|The Chinese gadget maker taking on Tesla and Apple (Financial Times)
|
26.08.25
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.08.25
|Tesla-Aktie von Problemen belastet: Sind diese Unternehmen bald mehr wert als der E-Auto-Pionier? (finanzen.at)
|
25.08.25
|USA: Elon Musk klagt gegen Apple und ChatGPT-Entwickler OpenAI (Spiegel Online)
|
25.08.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
25.08.25
|Zuversicht in New York: Am Montagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu Teslamehr Analysen
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.07.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|295,60
|-1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX beenden Handel kaum bewegt -- Wall Street letztlich zurückaltend -- Asiens Börsen schließen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Donnerstag kaum Ausschläge. Die US-Börsen präsentierten sich kraftlos. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.