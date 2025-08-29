Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

Betrugsklage 29.08.2025 03:58:16

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Chef Elon Musk muss wegen Millionen-Lotterie im US-Wahlkampf vor Gericht

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Chef Elon Musk muss wegen Millionen-Lotterie im US-Wahlkampf vor Gericht

Elon Musk muss sich vor einem US-Gericht wegen Betrugsvorwürfen verantworten. Hintergrund ist eine illegale Lotterie im US-Wahlkampf 2024, bei der ein Millionengewinn versprochen wurde.

• US-Gericht lässt Klage gegen Musk zu
• Vorwurf: Illegale Million-Lotterie im Wahlkampf 2024
• Auswirkungen auf Musks Ruf und Anlegerstimmung möglich

Hintergrund der Klage

Ein Gericht im US-Bundesstaat Texas hat entschieden, dass eine Betrugsklage gegen Elon Musk verhandelt werden kann. Einem Bericht von Reuters zufolge handelt es sich dabei um eine Verlosung, die Musk im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl 2024 gestartet haben soll. Teilnehmer sollten eine Petition der Organisation "America PAC" unterschreiben, um täglich die Chance auf einen Gewinn in Höhe von einer Million US-Dollar zu haben.

Die Klägerin Jacqueline McAferty gab an, zudem persönliche Kontaktinformationen übermitteln zu müssen, um an der Lotterie teilnehmen zu können. Ihrer Darstellung zufolge bestand zu keinem Zeitpunkt die Chance auf einen Gewinn. Damit, so die Klägerseite, habe Musk nicht nur gegen das US-Recht verstoßen, das Wahlkampflotterien verbietet, sondern zugleich irreführend gehandelt.

Potenzielle Folgen des Verfahrens

Der Chef des Automobilbauers Tesla scheiterte mit seinem Versuch, die Klage abzuwehren. Spiegel zufolge sehen die Kläger in der Lotterie den Versuch, politischen Einfluss zu gewinnen. Damit steht nicht nur ein juristisches Verfahren gegen den Techmilliardär im Raum, sondern auch ein erheblicher Reputationsschaden. Musks Glaubwürdigkeit könnte unter Druck geraten. Offen ist zudem, ob Musk persönlich vor Gericht erscheinen muss. Wie Yahoo Finance berichtet, könnte ein solcher Schritt die öffentliche Aufmerksamkeit zusätzlich erhöhen.

Bedeutung für Tesla und Anleger

Auch wenn die Vorwürfe nicht unmittelbar mit Tesla zusammenhängen, gilt Musks öffentliche Rolle als eng mit dem Unternehmen verknüpft. Ein langwieriges Verfahren könnte den Ruf des Unternehmens womöglich schädigen. Für Investoren bleibt damit ein Unsicherheitsfaktor bestehen, auch wenn direkte Folgen für die Tesla-Aktie aktuell nicht absehbar sind.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Elon Musk reicht Klage gegen Apple und OpenAI ein - Apple-Aktie tiefer
Anleger klagen gegen Tesla und Elon Musk wegen angeblichem Wertpapierbetrug
Tesla-Vorstand plant neues Aktienpaket für Elon Musk in Milliardenhöhe

Bildquelle: john smith williams / Shutterstock.com,Kevork Djansezian/Freier Fotograf/Getty Images

