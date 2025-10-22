Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Unter Erwartungen
|
22.10.2025 22:19:08
Tesla-Aktie nach schwachen Q3-Zahlen mit Abgaben
Für Tesla endete das dritte Quartal 2025 mit einem Gewinnminus. Der Gewinn je Aktie fiel von 0,620 US-Dollar auf 0,50 US-Dollar und lag damit unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 0,548 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.
Die Umsätze entwickelten sich hingegen positiv: Nach 25,18 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum erzielte Tesla nun 28,10 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen von 26,33 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow liegt mit 3,99 Milliarden Dollar deutlich über den Erwartungen von 1,25 Milliarden Dollar.
Die Papiere von Tesla reagierten nachbörslich an der NASDAQ mit Abschlägen von 1,29 Prozent auf 433,30 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
