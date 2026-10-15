Allstate Aktie
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
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15.10.2026 14:06:32
The Allstate Corp. Posts September Catastrophe Losses Estimates
(RTTNews) - Thursday, The Allstate Corp. (ALL) announced estimated catastrophe losses of $220 million in September, or $173 million after taxes.
The company's total catastrophe losses for the third quarter reached an estimated $1.65 billion, or $1.30 billion after taxes.
ALL closed trading at $236.17, down 0.10 percent on the NYSE.
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