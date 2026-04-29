The Allstate Corp Q1 Income Rises

(RTTNews) - The Allstate Corp (ALL) released a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $2.45 billion, or $9.25 per share. This compares with $595 million, or $2.11 per share, last year.

Excluding items, The Allstate Corp reported adjusted earnings of $2.79 billion or $10.65 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.0% to $16.94 billion from $16.45 billion last year.

The Allstate Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.45 Bln. vs. $595 Mln. last year. -EPS: $9.25 vs. $2.11 last year. -Revenue: $16.94 Bln vs. $16.45 Bln last year.