NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.11.2026 05:37:02
The Semiconductor ETF Kept Falling After Nvidia Raised Its Forecast. Time to Buy?
The VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH) slid about 7% on Tuesday, Nov. 24, while chip shares fell broadly. The fund traded near $420 as I write, off about 37% from its June 22 record close of $668.91.
It's still up about 19% for 2026, after finishing last year at $360.13. But most of this year's rise is gone.
In mid-November, I wrote that the fund was a buy at around $500. It's about 15% cheaper now. And I think the fund's top holding has given investors more reason to buy since then.
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