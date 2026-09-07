Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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07.09.2026 17:30:01
This Is What I'd Do With Pfizer Stock Right Now
Investing in a top pharmaceutical company such as Pfizer (NYSE:PFE) might seem like a good long-term hold. Unfortunately, that hasn't been the case in recent years. In the past five years, it has lost close to 40% of its value. Many investors are torn about whether it's a good value buy or just a trap, given the question marks about its long-term future. Here's why I think the stock could be a great buy-and-hold investment right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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