Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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03.09.2026 22:37:00
This subtle Microsoft change could be a big win for investors
The tech giant is altering how it reports the performance of different business categories in a way that analysts say will make it easier to gauge AI and Azure momentum.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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03.09.26
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03.09.26
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03.09.26
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|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
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03.09.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
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02.09.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
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02.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.09.26
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Analysen zu Microsoft Corp.
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