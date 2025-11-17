thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühes Investment 17.11.2025 10:03:54

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.11.2022 wurde die thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,12 EUR. Bei einem thyssenkrupp-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,285 thyssenkrupp-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 9,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 229,20 EUR wert. Damit wäre die Investition 129,20 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 5,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten