MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine thyssenkrupp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 17.11.2022 wurde die thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,12 EUR. Bei einem thyssenkrupp-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,285 thyssenkrupp-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 9,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 229,20 EUR wert. Damit wäre die Investition 129,20 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von thyssenkrupp belief sich zuletzt auf 5,88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
