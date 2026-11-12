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WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281

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Erlöse steigen 12.11.2026 09:51:00

tonies-Aktie fällt dennoch: Wachstum über Plan, Prognose steht

tonies-Aktie fällt dennoch: Wachstum über Plan, Prognose steht

Der Spielwarenhersteller tonies hat nach einem überraschend deutlichen Umsatzwachstum im dritten Quartal seine Jahresprognose bestätigt.

Der Erlös sei um fast 28 Prozent auf knapp 180 Millionen Euro gestiegen, teilte das seit Dezember 2025 im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mit. Analysten hatten nur mit 171,5 Millionen Euro gerechnet.

Nordamerika und Tonie-Figuren als Wachstumstreiber

Der Umsatz legte in allen Regionen zu. Besonders stark war das Wachstum in Nordamerika. Hier zog der Erlös um 42 Prozent auf 73 Millionen Euro an. Bei den Produktkategorien legten tonies-Figuren mit gut einem Drittel Wachstum auf 131 Millionen Euro am deutlichsten zu. Mit dem Verkauf von Tonieboxen erlöste das Unternehmen im dritten Quartal 44 Millionen Euro.

Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

An seiner Prognose für das Gesamtjahr hält tonies fest. So soll der Umsatz währungsbereinigt um mehr als 20 Prozent auf mehr als 760 Millionen Euro steigen. Nach neun Monaten betrug das währungsbereinigte Wachstum fast 35 Prozent auf 423 Millionen Euro. tonies macht traditionell das meiste Geschäft in den Wochen vor Weihnachten.

Die Marge, gemessen am um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), erwartet das Unternehmen bei neun bis elf Prozent. Im ersten Halbjahr hatte der Wert noch deutlich unter diesem Wert gelegen, aber auch hier dürfte tonies vom Weihnachtsgeschäft profitieren. Bei der Mitteilung zur Lage nach neun Monaten machte tonies wie gewohnt keine Angaben zur Gewinnentwicklung.

tonies-Aktie nach Rekordhoch unter Druck

tonies ist seit 2021 an der Börse notiert. Nach einem schwierigen Start und einem Absturz der Aktie bis auf 3,48 Euro im Sommer 2022 geht es bergauf. Im Oktober hatte der Kurs den bisherigen Rekordstand von 14,60 Euro erreicht. Das Niveau konnte sie nicht ganz halten.

Am Mittwoch hatte das Papier den XETRA-Handel mit einem Kurs von 13,70 Euro beendet. In diesem Jahr legte der Börsenwert um knapp ein Drittel auf zuletzt etwas mehr als 1,7 Milliarden Euro. Größter Anteilseigner des Unternehmens ist die Beteiligungsgesellschaft Armira, die 27,5 Prozent der Anteile hält.

Die tonies-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,48 Prozent auf 13,36 Euro.

/he/zb

LUXEMBURG (dpa-AFX)

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