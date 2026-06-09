tonies Aktie
|10,76EUR
|0,12EUR
|1,13%
WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281
tonies Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Anbieter der Toniebox für Kinder zählt. Tonies seien mit ihrem höchst profitablen und etablierten System der "Sturmführer", schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: tonies Buy
|
Unternehmen:
tonies
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,66 €
|
Abst. Kursziel*:
36,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,76%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu tonies
|
07:30
|EQS-News: tonies extends CEO Tobias Wann’s contract through 2029 to lead next phase of global growth (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Tobias Wann führt tonies in nächste Wachstumsphase: tonies verlängert CEO-Vertrag bis 2029 (EQS Group)
|
08.06.26
|EQS-DD: tonies SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them (EQS Group)
|
08.06.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.06.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.06.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
04.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
04.06.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)