tonies Aktie
|13,28EUR
|-0,12EUR
|-0,90%
WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281
tonies Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des dritten Quartals habe die Erwartungen getoppt, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstag in seinem Resümee. Nach der Boxen-Hardware im ersten Halbjahr seien nun vor allem die zugehörigen Abspielfiguren gefragt gewesen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: tonies Buy
|
Unternehmen:
tonies
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13,28 €
|
Abst. Kursziel*:
50,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,60%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu tonies
Analysen zu tonies
|08:26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|tonies
|13,36
|-0,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:19
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:14
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:55
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|12.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|12.11.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|12.11.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets