Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
11.12.2025 01:15:20
Trump's new 'America First' security strategy: What to know
Donald Trump wants the US to increasingly prioritize itself over global conflicts, in a stark change from recent decades. Though this is a reflection of his "America First" mandate, it's not quite as simple as that.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Nachrichten
|
18:02
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
18:01
|Questions remain over Labour’s rail strategy (Financial Times)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.12.25