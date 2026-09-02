Tyler Technologies Aktie
WKN: 917099 / ISIN: US9022521051
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02.09.2026 18:27:25
Tyler Technologies CEO Sells $3.4M: Worrying or Routine?
H. Lynn Jr. Moore, President and CEO of Tyler Technologies, Inc. (NYSE:TYL), executed a sale of 9,250 shares of common stock on Aug. 28, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($372.79); post-transaction value based on Aug. 28, 2026, market close ($377.94).Tyler Technologies operates as a leading provider of mission-critical software and services to the public sector, with a market capitalization of $15.2 billion and TTM revenue of $2.4 billion. The company maintains a competitive advantage through its comprehensive, integrated platform approach that addresses multiple operational needs within government organizations, supported by a workforce of 7,879 employees and a diversified customer base across the United States.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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