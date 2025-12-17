UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
17.12.2025 12:21:14
UBS: Wichtige Änderungen im Schweizer Führungsteam
Die UBS nimmt im Zuge des Fortschritts bei der Integration der Credit Suisse und mit Blick auf den Abschluss der Kundenmigration in der Schweiz im ersten Quartal 2026 Anpassungen in ihrem Führungsteam vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
