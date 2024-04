UBS-Aktie mit Gewinnen: UBS kappt wohl Pläne eines eigenen Fondsgeschäfts in China

Die UBS will einem Agenturbericht zufolge vom Aufbau eines eigenen Geschäfts mit Anlagenfonds in China absehen.

Wie Bloomberg berichtet, verweist die Bank auf hohe Kosten und schwache Aussichten für die Profitabilität.

Stattdessen sollen die bestehenden Joint Ventures in dem Land erweitert werden, so Bloomberg weiter. Geplant sei zudem ein Gemeinschaftsunternehmen von Credit Suisse und der Industrial & Commercial Bank of China.

UBS reagierte nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme von Dow Jones Newswires.

Die Aktionäre reagieren eher positiv und schicken die UBS-Aktie 1,58 Prozent nach oben auf 25,79 Franken.

ZÜRICH (Dow Jones)