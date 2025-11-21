UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
21.11.2025 07:56:00
UBS beendet Aktienrückkaufprogramm 2025
Die Rückführung von Kapital ist einer der stützenden Faktoren für den Aktienkurs der Grossbank. Nun wurde das laufende Rückkaufprogramm für dieses Jahr abgeschlossen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
