KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs Aktie

KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A429K5 / ISIN: NO0013697029

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09.09.2026 07:40:02

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

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+ MDAX

AUFNAHME

- Ströer

HERAUSNAHME

- Hugo Boss

+ SDAX

AUFNAHME

- Hugo Boss

HERAUSNAHME

- Ströer

+ TECDAX

AUFNAHME

- OHB

HERAUSNAHME

- Cancom

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

+ STOXX-50

AUFNAHME

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Alpha Bank

- Easyjet

- Endeavour Mining

- Eurobank

- GEK Terna

- Jumbo

- National Bank of Greece

- Metlen Energy & Metals

- Motor Oil

- Piraeus Bank

- Public Power

- Rosebank Industries

- Softcat

- XTB

HERAUSNAHME

- Aumovio

- Bakkafrost

- Bucher Industries

- Fraport

- JD Sports Fashion

- Kemira

- Kongsberg Maritime

- SES

- Signify

- Tauron

- Thule Group

- Viscofan

- Wienerberger

- Wihlborgs Fastigheter

+ ATX

AUFNAHME

- Mayr-Melnhof Karton

HERAUSNAHME

- SBO

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Easyjet

- Ithaca Energy

HERAUSNAHME

- Entain

- Persimmon

+ SMI

AUFNAHME

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

+ S&P-500

AUFNAHME

- Bloom Energy

- Everpure

- Illumina

HERAUSNAHME

- Builders Firstsource

- Molson Coors Beverage

- Trade Desk

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)

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Aktien in diesem Artikel

KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs 57,56 1,59% KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs

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