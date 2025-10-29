Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 15:33:48

Umsatz klettert aber stark: Boeing verbucht Milliardenverlust wegen neuem Langstreckenjet

Eigentlich soll das neue Langstreckenflugzeug von Boeing bereits 2020 marktreif sein. Doch die Auslieferung der ersten Maschinen erfolgt nun frühestens 2027. Für den US-Konzern bedeuten die erneuten Verzögerungen heftige Einbußen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten