Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Boeing-Papier statt. Zum Handelsende stand das Boeing-Papier an diesem Tag bei 139,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Boeing-Papier investiert hätte, befänden sich nun 71,551 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 837,86 USD, da sich der Wert eines Boeing-Papiers am 24.10.2025 auf 221,35 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,38 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Boeing belief sich zuletzt auf 167,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at