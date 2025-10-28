Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Prognosen der Analysten 28.10.2025 13:06:00

Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bei Boeing stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

Boeing wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Boeing im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,161 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -9,970 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Boeing in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 22,06 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 17,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,895 USD im Vergleich zu -18,360 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 86,73 Milliarden USD, gegenüber 66,52 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Boeing-Aktie leichter: Start des Langstreckenflieger 777X offenbar erst frühestens 2027

Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen

20.10.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Boeing Buy UBS AG
15.10.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
30.09.25 Boeing Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 191,60 0,41% Boeing Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Während der heimische Aktienmarkt moderate Verluste einsteckt, kommt das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen