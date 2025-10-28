Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Prognosen der Analysten
|
28.10.2025 13:06:00
Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Boeing wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Boeing im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,161 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -9,970 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Boeing in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 22,06 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 17,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,895 USD im Vergleich zu -18,360 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 86,73 Milliarden USD, gegenüber 66,52 Milliarden USD im vorigen Jahr.
