Underperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Beiersdorf-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Da er bereits damit gerechnet habe, dass der Konsumgüterkonzern seinen Ausblick verfehlen werde, falle die Senkung seiner Schätzungen nach den jüngsten Halbjahreszahlen moderat aus, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Beiersdorf dürfte angemessene Maßnahmen zur Wiederbelebung der Marke Nivea unternehmen - er rechne allerdings mit einem sich hinziehenden und teuren Prozess.

Aktienauswertung: Die Beiersdorf-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:55 Uhr um 0,4 Prozent auf 79,44 EUR nach. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 15,66 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50 542 Beiersdorf-Aktien. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 14,0 Prozent. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT





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