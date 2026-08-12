Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Bewertung im Fokus
|
12.08.2026 13:13:48
Underperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Beiersdorf-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Da er bereits damit gerechnet habe, dass der Konsumgüterkonzern seinen Ausblick verfehlen werde, falle die Senkung seiner Schätzungen nach den jüngsten Halbjahreszahlen moderat aus, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Beiersdorf dürfte angemessene Maßnahmen zur Wiederbelebung der Marke Nivea unternehmen - er rechne allerdings mit einem sich hinziehenden und teuren Prozess.
Aktienauswertung: Die Beiersdorf-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:55 Uhr um 0,4 Prozent auf 79,44 EUR nach. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 15,66 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50 542 Beiersdorf-Aktien. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 14,0 Prozent. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
12.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Beiersdorf auf 72 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
11.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
11.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
10.08.26
|DAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|78,80
|0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.