TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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07.05.2026 21:23:39

US fund threatens to divest TotalEnergies stake over offshore wind exit

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Total SA ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.3333 ADRs 43 700,00 -1,75% Total SA ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.3333 ADRs
TOTAL S.A. (Spons. ADRS) 56,00 -0,88% TOTAL S.A. (Spons. ADRS)
TotalEnergies 75,12 0,15% TotalEnergies

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