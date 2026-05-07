TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
07.05.2026 21:23:39
US fund threatens to divest TotalEnergies stake over offshore wind exit
Symbolic move indicates growing resistance to Trump administration’s payments to stop such projectsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!