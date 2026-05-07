TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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07.05.2026 21:23:39

US fund threatens to divest TotalEnergies stake over offshore wind exit

Symbolic move indicates growing resistance to Trump administration’s payments to stop such projectsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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