Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
19.12.2025 09:27:21
US pauses diversity visa lottery after Brown Uni shooting
Homeland Security chief Kristi Noem said the Brown University suspected shooter came into the country using the now paused DV1 program. The program offers visas to appliants from little represented countries.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Visa Inc.mehr Nachrichten
|
19.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel: So steht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
19.12.25
|NYSE-Handel: Dow Jones am Freitagmittag stärker (finanzen.at)
|
18.12.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)