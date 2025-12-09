AIR France-KLM Aktie

AIR France-KLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 11:07:38

Verband: Fluggesellschaften steuern auf Rekordgewinne zu

GENF (dpa-AFX) - Fluggesellschaften in aller Welt steuern ihrem Verband zufolge trotz Spannungen in Politik und Wirtschaft insgesamt auf Rekordgewinne zu. Im laufenden Jahr dürfte die Branche unter dem Strich 39,5 Milliarden US-Dollar (33,9 Mrd Euro) verdienen und damit 3,5 Milliarden mehr als im Juni vorausgesagt, teilte der Weltluftfahrtverband IATA am Dienstag in Genf mit. Für 2026 sagt IATA-Chef Willie Walsh nun einen branchenweiten Rekordgewinn von 41 Milliarden Dollar voraus.

Die IATA begründete ihre Erwartungen mit einem stabilen Wirtschaftswachstum, einer geringeren Inflation, einem schwachen US-Dollar und sinkenden Treibstoffkosten.

Zum Branchengewinn im laufenden Jahr tragen den Angaben zufolge besonders Fluggesellschaften aus Europa bei. Hier hätten Billigfluggesellschaften ihr Geschäft deutlich ausgeweitet und klassische Airlines übertroffen. Die sonst profitabelste Weltregion Nordamerika habe ihre Spitzenposition wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, strengerer Reisebestimmungen und des Regierungs-Shutdowns verloren./stw/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AIR France-KLMmehr Nachrichten