Ryanair Aktie
|27,74EUR
|-0,42EUR
|-1,49%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 30,50 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Auf den innereuropäischen Kurzstrecken rechnen sie mit einem Überangebot und stufen daher die Billigflieger Easyjet und Jet2 ab. Sie bleiben Ryanair aufgrund hoher Barmittelzuflüsse gewogen, sehen hier aber zunächst auch kaum Luft nach oben./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
