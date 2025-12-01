Ryanair Aktie

27,74EUR -0,42EUR -1,49%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

01.12.2025 07:16:23

Ryanair Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 30,50 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Auf den innereuropäischen Kurzstrecken rechnen sie mit einem Überangebot und stufen daher die Billigflieger Easyjet und Jet2 ab. Sie bleiben Ryanair aufgrund hoher Barmittelzuflüsse gewogen, sehen hier aber zunächst auch kaum Luft nach oben./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
33,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
28,09 € 		Abst. Kursziel*:
19,26%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,76%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

