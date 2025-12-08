Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Market-Perform" belassen. Fortgesetzte Angebotsengpässe nährten einen robusten Ausblick für die Kurzstrecke, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Ausblick zu europäischen Fluggesellschaften. Taktisch spreche in diesem Umfeld einiges für Easyjet im Vergleich zu Ryanair, nach der vergleichsweise schlechten Kursentwicklung von Easyjet./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
27,71 €
|
Abst. Kursziel*:
1,05%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
27,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,32%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
07.12.25
|Urteil: Fluggastportal darf Ryanair nicht schlechtreden (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Kosten übersteigen Einnahmen: Ryanair stoppt Prime-Angebot - Aktie tiefer (dpa-AFX)
|
28.11.25
|WDH: Geringer Zuspruch: Ryanair stoppt Rabattprogramm (dpa-AFX)
|
25.11.25
|Ryanair-Aktie legt zu: Ryanair schrumpft in Wien und wächst in Bratislava (APA)
|
25.11.25
|Ryanair schrumpft in Wien und wächst in Bratislava (APA)
|
20.11.25
|Ryanair setzt Abzug von fünf Boeing-Fliegern aus Wien um - Aktien leichter (APA)
|
03.11.25
|Ryanair-Aktie mit Rekordhoch: Mehr Passagiere erwartet (dpa-AFX)
|
03.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Ryanair dreht auf Rekordniveau nach Mittelfrist-Aussagen (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|27,91
|1,56%
