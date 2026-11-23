Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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23.11.2026 13:21:36
Verizon, Amazon And A Major Retailer On CNBC’s 'Final Trades'
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Nachrichten zu Amazon
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21.11.26
|Amazon closes in on $7.5bn deal to buy AI start-up Decart (Financial Times)
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20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
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20.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
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20.11.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|New York: Stadt plant neues Paketdienst-Gesetz, Amazon läuft Sturm (Spiegel Online)
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19.11.26
|Amazon-Aktie schwächer: Konzern kämpft gegen neue Vorgaben für Lieferdienste (dpa-AFX)
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19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
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|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
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|30.10.26
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|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
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|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
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|Amazon
|235,05
|4,89%
|Verizon Inc.
|42,06
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