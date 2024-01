Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag schwächer

So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,63 Prozent schwächer bei 16 470,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 575,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 456,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 05.12.2023, bei 16 528,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 107,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 05.01.2023, bei 14 453,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 0,83 Prozent auf 11,56 EUR), QIAGEN (+ 0,51 Prozent auf 39,79 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,24 Prozent auf 22,52 EUR), Deutsche Börse (+ 0,11 Prozent auf 185,30 EUR) und Siemens Healthineers (-0,19 Prozent auf 51,68 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-2,30 Prozent auf 18,93 EUR), Siemens (-2,27 Prozent auf 158,74 EUR), Porsche (-1,98 Prozent auf 76,18 EUR), adidas (-1,98 Prozent auf 170,32 EUR) und Sartorius vz (-1,81 Prozent auf 315,00 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 591 558 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 160,389 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at