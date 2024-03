Verluste in Frankfurt: TecDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag steht der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,02 Prozent im Minus bei 3 438,73 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 522,655 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,128 Prozent schwächer bei 3 435,17 Punkten, nach 3 439,56 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 429,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 444,96 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 05.02.2024, bei 3 348,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 199,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 245,68 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,43 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 445,69 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit ADTRAN (+ 4,13 Prozent auf 6,05 USD), ATOSS Software (+ 1,38 Prozent auf 256,50 EUR), Sartorius vz (+ 1,21 Prozent auf 351,40 EUR), HENSOLDT (+ 1,05 Prozent auf 34,54 EUR) und Energiekontor (+ 0,91 Prozent auf 66,30 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen SMA Solar (-1,92 Prozent auf 56,10 EUR), Kontron (-1,76 Prozent auf 21,24 EUR), Siltronic (-1,54 Prozent auf 86,20 EUR), AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 27,92 EUR) und CANCOM SE (-1,34 Prozent auf 26,58 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 924 134 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 202,327 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die United Internet-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 7,15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at