Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich leichter

Der FTSE 100 erlitt am fünften Tag der Woche Verluste.

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsende um 0,43 Prozent leichter bei 7 689,61 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,380 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 723,07 Punkte an der Kurstafel, nach 7 723,07 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 723,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 642,86 Punkten lag.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,564 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 05.12.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 489,84 Punkten berechnet. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 7 451,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 633,45 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit WPP 2012 (+ 3,77 Prozent auf 7,70 GBP), Endeavour Mining (+ 3,54 Prozent auf 26,90 CAD), Centrica (+ 2,95 Prozent auf 1,52 GBP), Burberry (+ 1,36 Prozent auf 13,78 GBP) und Experian (+ 1,34 Prozent auf 30,92 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil IMI (-3,47 Prozent auf 15,56 GBP), RS Group (-3,30 Prozent auf 7,96 GBP), Ashtead (-2,82 Prozent auf 50,98 GBP), Mondi (-2,47 Prozent auf 15,00 GBP) und Smurfit Kappa (-2,05 Prozent auf 35,11 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 48 293 369 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 195,439 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

