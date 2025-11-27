NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Verlust hätte ein ON Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ON Semiconductor-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ON Semiconductor-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen ON Semiconductor-Anteile letztlich bei 73,40 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,624 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2025 676,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,64 USD belief. Mit einer Performance von -32,37 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war ON Semiconductor jüngst 19,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at