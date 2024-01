Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

So performte der NASDAQ 100 schlussendlich.

Der NASDAQ 100 ging nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 16 830,71 Punkten aus dem Dienstagshandel. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,343 Prozent auf 16 775,10 Punkte an der Kurstafel, nach 16 832,92 Punkten am Vortag.

Bei 16 895,33 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 726,59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 16 623,45 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 15 172,73 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, den Stand von 11 541,48 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,73 Prozent zu. Bei 16 900,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8,31 Prozent auf 158,74 USD), O Reilly Automotive (+ 3,90 Prozent auf 990,25 USD), Cadence Design Systems (+ 3,37 Prozent auf 277,56 USD), Synopsys (+ 3,09 Prozent auf 509,68 USD) und NVIDIA (+ 3,06 Prozent auf 563,82 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil ANSYS (-5,50 Prozent auf 327,42 USD), JDcom (-4,53 Prozent auf 23,58 USD), PayPal (-4,18 Prozent auf 58,45 USD), Lucid (-4,16 Prozent auf 2,88 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-3,68 Prozent auf 143,16 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18 761 385 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,643 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 7,06 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at