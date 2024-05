Verluste in New York: NASDAQ Composite startet in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite setzt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,19 Prozent leichter bei 16 272,56 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,129 Prozent höher bei 16 323,74 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 302,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 337,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 241,98 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0,395 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 306,64 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 990,66 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, bei 12 179,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 10,20 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AmeriServ Financial (+ 5,96 Prozent auf 2,49 USD), Innodata (+ 4,68 Prozent auf 10,96 USD), Nexstar Media Group (+ 3,99 Prozent auf 174,82 USD), Harvard Bioscience (+ 2,99 Prozent auf 3,79 USD) und Nortech Systems (+ 2,50 Prozent auf 15,59 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Forward Air (-33,45 Prozent auf 14,32 USD), DXP Enterprises (-16,45 Prozent auf 46,37 USD), FreightCar America (-9,07 Prozent auf 3,81 USD), EXACT Sciences (-8,73 Prozent auf 54,29 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (-8,06 Prozent auf 15,75 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 765 768 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,834 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Comtech Telecommunications-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at